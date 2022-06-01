Аналитик Муртазин рассказал о причинах сбоев в работе беспроводных устройств

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Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group, рассказал о причинах сбоев в работе беспроводных устройств.
Аналитик Муртазин рассказал о причинах сбоев в работе беспроводных устройств
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«Если 20 лет назад доступных сетей Wi-Fi в многоквартирном доме было несколько, то сегодня их уже десятки, и они, конечно, накладываются друг на друга, что выражается в ограниченном радиусе действия роутера и понижении скорости передачи данных. Поэтому многие покупают двухдиапазонный роутер. То есть создаётся помеха для другого устройства», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Как отметил Муртазин, беспроводные наушники построены на одних и тех же частотах, и в теории сам стандарт предполагает, что они помехоустойчивые.

«Другое дело, что их действительно стало много. Кроме того, в некоторых местах такие устройства просто глушат», — добавил он.

Ранее старший научный сотрудник Научно-исследовательского института радиоэлектроники и приборостроения Омского государственного технического университета Дмитрий Клыпин в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал о причинах перебоев в работе беспроводных наушников и колонок.

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