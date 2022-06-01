В Минэкономразвития сообщили о снижении ВВП России на 3% в апреле

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В Минэкономразвития заявили, что валовой внутренний продукт (ВВП) России в апреле 2022 года на фоне санкционного давления снизился на 3%.
В Минэкономразвития сообщили о снижении ВВП России на 3% в апреле
  • РИА Новости

«На фоне беспрецедентного санкционного давления, по оценке Минэкономразвития России, ВВП снизился на 3,0% год к году после роста на 1,3% год к году в марте», — говорится в обзоре.

По данным министерства, основной причиной снижения ВВП стали транспортно-логистические ограничения, а также сокращение внутреннего спроса.

Отмечается, что в январе — апреле 2022 года рост экономики к аналогичному периоду прошлого года составил 1,7%.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что темпы спада российской экономики в текущем году будут гораздо ниже, чем прогнозировалось ранее.

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