В Минэкономразвития сообщили о снижении ВВП России на 3% в апреле

В Минэкономразвития заявили, что валовой внутренний продукт (ВВП) России в апреле 2022 года на фоне санкционного давления снизился на 3%.

«На фоне беспрецедентного санкционного давления, по оценке Минэкономразвития России, ВВП снизился на 3,0% год к году после роста на 1,3% год к году в марте», — говорится в обзоре.

По данным министерства, основной причиной снижения ВВП стали транспортно-логистические ограничения, а также сокращение внутреннего спроса.

Отмечается, что в январе — апреле 2022 года рост экономики к аналогичному периоду прошлого года составил 1,7%.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что темпы спада российской экономики в текущем году будут гораздо ниже, чем прогнозировалось ранее.