Началась регистрация на конкурс «Росмолодёжь. Гранты»
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Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-службу Федерального агентства по делам молодёжи.
Участниками конкурса могут стать россияне 14—35 лет, которые в 2022 году обучаются по программе «#МастерскаяЛидеров», а также являются педагогическими сотрудниками и вожатыми лагерей центра «Смена».
Заявки принимаются до 4 июля.
Ранее ФАН сообщало о просветительском марафоне «Новые горизонты», организованном российским обществом «Знание», который состоялся в мае в разных городах России.