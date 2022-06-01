Началась регистрация на конкурс «Росмолодёжь. Гранты»

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Открылась регистрация на конкурс «Росмолодёжь. Гранты» в рамках образовательной смены Всероссийского детского центра «Смена».
Началась регистрация на конкурс «Росмолодёжь. Гранты»
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-службу Федерального агентства по делам молодёжи.

Участниками конкурса могут стать россияне 14—35 лет, которые в 2022 году обучаются по программе «#МастерскаяЛидеров», а также являются педагогическими сотрудниками и вожатыми лагерей центра «Смена».

Заявки принимаются до 4 июля.

Ранее ФАН сообщало о просветительском марафоне «Новые горизонты», организованном российским обществом «Знание», который состоялся в мае в разных городах России.

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