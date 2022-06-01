Омбудсмен Миронов высказался об идее ужесточения регулирования гостевых домов

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России, омбудсмен Сергей Миронов высказался об идее ужесточения регулирования гостевых домов.

«Проблема в том, что они зачастую находятся в «чёрной» части рынка. Они не платят нормально налоги, не пробивают то, что положено, не фиксируют выручку свою. Если у них еда какая-то, мини-ресторанчики, кафе открыты, они работают мимо кассы», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Как отметил Миронов, владельцы гостевых домов заинтересованы в качестве предоставляемых услуг, так как основной доход им приносят клиенты, которые повторно отдыхают у них.

Ранее общественное объединение «Опора России» направило письмо вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, где заявило, что законопроект о регулировании гостевых домов не решает задачу вывода объектов из теневого сектора.

Президент Союза туристических агентств Сергей Голов в беседе с НСН напомнил о рисках при покупке экскурсий на улице.