В Москве учредили знак отличия для волонтёров

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В столице учредили новую награду — «Волонтёр Москвы».
В Москве учредили знак отличия для волонтёров
  • РИА Новости

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на сайт мэра.

«Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Новым памятным знаком будут награждать волонтёров, внёсших значительный вклад в развитие добровольчества в Москве и осуществляющих свою деятельность не менее двух лет», — отмечается в сообщении.

Ежегодно знаком отличия планируют поощрять не более 30 человек.

Ранее интернет-издание «Янтарный край» сообщало, что в Калининградской области обсудили вопросы развития добровольчества.

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