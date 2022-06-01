Портал «Наш город» помог решить более 6 млн вопросов

Более 6 млн вопросов смогли решить жители Москвы благодаря порталу «Наш город».

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу столичного правительства.

«Портал «Наш город» стал незаменимым инструментом, с помощью которого москвичи активно участвуют в жизни столицы. Достаточно отправить фото и описать ситуацию, и система сама определит ответственную службу, после выполнения задачи пользователю придёт отчёт», — заявила заммэра Наталья Сергунина.

В среднем за день устраняется около 3 тыс. недочётов. Самой актуальной проблемой остаётся состояние дворов.

Ранее НСН сообщала, что число электронных обращений за получением услуг в социальной сфере в Москве выросло в два раза за год и достигло 1,6 млн.