Аналитики назвали самые популярные авианаправления весны 2022 года

Специалисты сервиса OneTwoTrip назвали самые популярные авианаправления весны 2022 года.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

По данным экспертов, чаще всего россияне летали в Армению. Доля полётов туда в общем объёме проданных авиабилетов составила 21,5%.

Второе место занимает Турция (16,5%).

Далее следуют Таджикистан (11,3%), Киргизия (10,9%) и Казахстан (4%).

В рейтинг также попали Узбекистан, ОАЭ, Белоруссия, Азербайджан и Грузия.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с Inforeactor назвал популярные направления для отдыха в 2022 году.