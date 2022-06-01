Аналитики назвали самые популярные авианаправления весны 2022 года
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает сайт kp.ru.
По данным экспертов, чаще всего россияне летали в Армению. Доля полётов туда в общем объёме проданных авиабилетов составила 21,5%.
Второе место занимает Турция (16,5%).
Далее следуют Таджикистан (11,3%), Киргизия (10,9%) и Казахстан (4%).
В рейтинг также попали Узбекистан, ОАЭ, Белоруссия, Азербайджан и Грузия.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с Inforeactor назвал популярные направления для отдыха в 2022 году.