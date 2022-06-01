Аналитики назвали самые популярные авианаправления весны 2022 года

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Специалисты сервиса OneTwoTrip назвали самые популярные авианаправления весны 2022 года.
Аналитики назвали самые популярные авианаправления весны 2022 года
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт kp.ru.

По данным экспертов, чаще всего россияне летали в Армению. Доля полётов туда в общем объёме проданных авиабилетов составила 21,5%.

Второе место занимает Турция (16,5%).

Далее следуют Таджикистан (11,3%), Киргизия (10,9%) и Казахстан (4%).

В рейтинг также попали Узбекистан, ОАЭ, Белоруссия, Азербайджан и Грузия.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с Inforeactor назвал популярные направления для отдыха в 2022 году.

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