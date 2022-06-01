Финансовый эксперт Задоя высказался о спросе на апартаменты в России

Ведущий финансовый эксперт компании «Аналитика Онлайн» Глеб Задоя высказался о спросе на апартаменты в России.

«Востребованность апартаментов к концу года, скорее всего, возрастёт. Но этот спрос сформируют не обычные граждане, а те инвесторы, которые заберут свои деньги с банковских вкладов, открытых под уже недоступные сейчас высокие проценты», — спрогнозировал он в беседе с Life.ru.

По мнению эксперта, такие граждане имеют финансовый интерес вкладывать средства только в те проекты, которые можно реализовать быстро и прибыльно.

Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Nation News рассказала, какое жильё можно приобрести в России без переплаты.