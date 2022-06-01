В Зеленограде построят технологический промпарк

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В Зеленограде планируют построить технологический промышленный парк, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. В результате будет создано более 1 тыс. рабочих мест.
В Зеленограде построят технологический промпарк
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«Технологический парк расположится на площадке «Алабушево» особой экономической зоны Технополис «Москва». Инвестор планирует построить три корпуса, предназначенных для производства текстильных изделий и изготовления профилированных листов», — отметил Бочкарёв.

Со своей стороны, глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин рассказал, что объект возведут в районе Силино. Общая площадь технопарка составит 54,5 тыс. кв. м.

Ранее НСН сообщала, что за три месяца 2022 года компания — резидент особой экономической зоны Технополис «Москва» произвела и поставила москвичам более 125 тыс. упаковок лекарственных препаратов.

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