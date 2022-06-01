Резиденты технополиса «Москва» выпустили более 45 тысяч умных игрушек в 2021 году

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Резиденты технополиса «Москва» выпустили более 45 тыс. высокотехнологичных детских игрушек в 2021 году.
Резиденты технополиса «Москва» выпустили более 45 тысяч умных игрушек в 2021 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на портал мэра столицы.

Умные игрушки упрощают изучение робототехники, естественных и точных наук, основ программирования.

В технополисе производят, в частности, развивающие образовательные наборы, цифровые лаборатории, интерактивные учебные установки. Продукцию используют более чем в 35 тыс. детсадов, школ и вузов России.

Ранее НСН сообщала, что за три месяца 2022 года компания — резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» произвела и поставила москвичам более 125 тыс. упаковок лекарственных препаратов.

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