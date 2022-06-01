Вирусолог Альтштейн прокомментировал случаи смерти из-за оспы обезьян

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Летальность от оспы обезьян чаще всего связана с осложнениями, которые возникают из-за отсутствия лечения, заявил профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.
Вирусолог Альтштейн прокомментировал случаи смерти из-за оспы обезьян
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Об этом пишут «Известия».

«Человек умирает не столько от этой болезни, сколько от осложнений. Могут возникнуть сепсис и бактериальная пневмония, здесь нужны антибиотики. Если этого не делать, возможны летальные исходы. В России и Европе летальные случаи, думаю, будут минимальны», — сказал специалист.

Ранее Альтштейн в беседе с НСН заявил, что шанс, что оспа обезьян перейдёт в ранг пандемии, очень мал, массовое применение вакцин не ожидается.

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