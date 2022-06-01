В Подмосковье откроют около 1000 школьных лагерей летом 2022 года
- РИА Новости
Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Как заявила вице-губернатор области Ирина Каклюгина, в лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений отдохнут более 66 тыс. детей.
«Первая смена уже стартовала», — отметила она.
В работе лагерей задействуют более 9 тыс. педагогов и более 1 тыс. вожатых.
«Это отличный вариант, если оба родителя работают — дети находятся под присмотром опытных педагогов. А ещё школьник найдёт там новых друзей», — добавила Каклюгина.
Ранее руководитель «Партизанского лагеря» в Коломне Борис Носов в беседе с «Радио 1» дал советы по выбору лагеря для ребёнка.