В Подмосковье откроют около 1000 школьных лагерей летом 2022 года

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В Московской области откроют около 1000 школьных лагерей летом 2022 года.
В Подмосковье откроют около 1000 школьных лагерей летом 2022 года
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Как заявила вице-губернатор области Ирина Каклюгина, в лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений отдохнут более 66 тыс. детей.

«Первая смена уже стартовала», — отметила она.

В работе лагерей задействуют более 9 тыс. педагогов и более 1 тыс. вожатых.

«Это отличный вариант, если оба родителя работают — дети находятся под присмотром опытных педагогов. А ещё школьник найдёт там новых друзей», — добавила Каклюгина.

Ранее руководитель «Партизанского лагеря» в Коломне Борис Носов в беседе с «Радио 1» дал советы по выбору лагеря для ребёнка.

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