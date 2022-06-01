Военно-транспортная авиация России 1 июня отмечает 91-летие

В среду, 1 июня, Военно-транспортной авиации (ВТА) России исполняется 91 год.

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

ВТА — составная часть воздушно-космических сил. Она предназначена для высадки воздушных десантов, перевозки по воздуху войск и материальных средств, обеспечения перегруппировки войск и выполнения других спецзадач.

На вооружении ВТА имеются самолёты Ил-76 различных модификаций, Ан-124 «Руслан», Ан-22 «Антей», Ан-12, Ан-26 и другие — всего более десяти различных типов воздушных судов.

В первые шесть месяцев 2022 года командование ВТА выполнило все поставленные задачи, включая переброску миротворческих контингентов стран ОДКБ из пунктов дислокации в Казахстан и обратно.

Ранее ФАН сообщало, что специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты Тихоокеанского флота отработали маскировку важных военных объектов в рамках учений на Камчатке.