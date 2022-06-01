Военно-транспортная авиация России 1 июня отмечает 91-летие

Короткая ссылка
В среду, 1 июня, Военно-транспортной авиации (ВТА) России исполняется 91 год.
Военно-транспортная авиация России 1 июня отмечает 91-летие
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

ВТА — составная часть воздушно-космических сил. Она предназначена для высадки воздушных десантов, перевозки по воздуху войск и материальных средств, обеспечения перегруппировки войск и выполнения других спецзадач.

На вооружении ВТА имеются самолёты Ил-76 различных модификаций, Ан-124 «Руслан», Ан-22 «Антей», Ан-12, Ан-26 и другие — всего более десяти различных типов воздушных судов.

В первые шесть месяцев 2022 года командование ВТА выполнило все поставленные задачи, включая переброску миротворческих контингентов стран ОДКБ из пунктов дислокации в Казахстан и обратно.

Ранее ФАН сообщало, что специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты Тихоокеанского флота отработали маскировку важных военных объектов в рамках учений на Камчатке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить