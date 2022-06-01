IKEA сообщила о графике работы отделов обмена и возврата в магазинах с 1 июня

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Шведский магазин IKEA, который приостановил работу в России, рассказал о графике работы отделов обмена и возврата в магазинах с 1 июня.
IKEA сообщила о графике работы отделов обмена и возврата в магазинах с 1 июня
  • globallookpress.com

«С 1 июня отделы обмена и возврата в наших магазинах начнут работать со вторника по субботу с 12:00 до 20:00. Центр поддержки клиентов работает каждый день с 08:00 до 21:00 по местному времени», — говорится на сайте.

3 марта IKEA сообщила о решении приостановить деятельность на территории России и Белоруссии на фоне событий на Украине.

Кроме того, IKEA приостановит все производственные операции в России.

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