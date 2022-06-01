Генконсул Ощепков: компании России и КНР справляются с санкциями Запада

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Российские и китайские компании справляются с возникшими из-за санкций Запада издержками, заявил генеральный консул России в Харбине Владимир Ощепков.

«С одной стороны, предприниматели в Китае и России вынуждены отказываться от привычных схем работы, прежде всего, в области финансовых расчетов и логистики. Однако эти издержки не стали непреодолимым препятствием для двустороннего сотрудничества», — цитирует РИА Новости Ощепкова.

Он отметил, что многие в Китае восприняли уход западных компаний из России как возможность для своего бизнеса.

Ранее Россия и Китай наложили вето в Совете Безопасности ООН на проект резолюции США об усилении санкций против КНДР.

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