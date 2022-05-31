Студенческую олимпиаду «Я — профессионал» дополнят новыми дисциплинами.

«Сейчас для нашего государства одним из главных векторов становится импортозамещение, поэтому в следующих сезонах мы будем и в нашей олимпиаде вводить те дисциплины, которые связаны с этим направлением», — заявила в беседе с газетой «Взгляд» руководитель олимпиады Валерия Касамара.

Она отметила, что организаторы опираются на два принципа. Один из них — отражать наиболее массовые направления, по которым в России учатся много студентов. В частности, это право, экономика, медицина и педагогика.

«Второй тезис, который мы держим в уме: необходимость представлять на олимпиаде прорывные направления, которые будут определять науку завтрашнего дня, среди них — квантовая технология», — пояснила Касамара.

По её словам, в следующем сезоне олимпиады обязательно появятся новые направления и отрасли.

Ранее ФАН сообщало о просветительском марафоне «Новые горизонты», организованном российским обществом «Знание», который состоялся в мае в разных городах России.