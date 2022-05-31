В ЯНАО рассказали о темпах строительства жилья в январе — апреле
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Об этом сообщает «Ямал-Медиа» со ссылкой на сайт регионального правительства.
Показатели построенного жилья в ЯНАО с начала года составляют 45% от объёма, запланированного до конца декабря.
В частности, к началу мая в округе сдали 17 многоквартирных домов, ещё 204 дома возведено в сфере индивидуального строительства.
Лидер по жилому строительству — Новый Уренгой, передаёт «Ямал 1».
Ранее телеканал «360» сообщил о планах строительства новых спортивных объектов в Подмосковье.