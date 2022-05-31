Научный сотрудник Клыпин рассказал о причинах перебоев в работе беспроводных наушников

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Старший научный сотрудник Научно-исследовательского института радиоэлектроники и приборостроения Омского государственного технического университета Дмитрий Клыпин рассказал о причинах перебоев в работе беспроводных наушников и колонок.
Научный сотрудник Клыпин рассказал о причинах перебоев в работе беспроводных наушников
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«Wi-Fi работает в определённом диапазоне частот. Там для него выделено несколько каналов. Это достаточно широкополосная связь. Bluetooth, напротив, узкополосный. Они работают в одном диапазоне, как и большинство автомобильных сигнализаций и так далее. Соответственно, активно мешают друг другу», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, Wi-Fi может накладываться на несколько Bluetooth-сигналов.

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