В Гильдии риелторов рассказали, как недорого снять квартиру в столичном регионе

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Вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев рассказал, как недорого снять квартиру в столичном регионе.
В Гильдии риелторов рассказали, как недорого снять квартиру в столичном регионе
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В беседе с Общественной службой новостей он заявил, что такие объявления нужно искать на специальных сайтах — например, можно арендовать студию без отделки, но с условием ремонта.

Ещё один потенциальный вариант — квартира без электричества и воды.

«Расчёт на людей, которые могут сделать ремонт в счёт аренды или готовых жить без ремонта, но по более низкой ставке», — пояснил Апрелев.

Он отметил, что рисков в данном случае больше.

«Гораздо больше деталей необходимо предусмотреть и прописать в договоре. Главное — правильно описать все детали, включая требования к материалам, в случае если вы будете этот ремонт делать», — добавил эксперт.

Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Nation News рассказала, какое жильё можно приобрести в России без переплаты.

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