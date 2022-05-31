В Гильдии риелторов рассказали, как недорого снять квартиру в столичном регионе

Вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев рассказал, как недорого снять квартиру в столичном регионе.

В беседе с Общественной службой новостей он заявил, что такие объявления нужно искать на специальных сайтах — например, можно арендовать студию без отделки, но с условием ремонта.

Ещё один потенциальный вариант — квартира без электричества и воды.

«Расчёт на людей, которые могут сделать ремонт в счёт аренды или готовых жить без ремонта, но по более низкой ставке», — пояснил Апрелев.

Он отметил, что рисков в данном случае больше.

«Гораздо больше деталей необходимо предусмотреть и прописать в договоре. Главное — правильно описать все детали, включая требования к материалам, в случае если вы будете этот ремонт делать», — добавил эксперт.

Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Nation News рассказала, какое жильё можно приобрести в России без переплаты.