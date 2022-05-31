Военнослужащим и учёным вручили госпремию имени Жукова

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Начальник Генштаба ВС России, первый заместитель министра обороны Валерий Герасимов вручил Государственную премию России имени Г.К. Жукова военнослужащим, учёным и деятелям искусства.
Военнослужащим и учёным вручили госпремию имени Жукова
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Церемония состоялась в Национальном центре управления обороной.

«Всего в конкурсе приняли участие 55 соискателей. Среди них — военнослужащие и гражданские лица, учёные и производственники, писатели, деятели искусства, представители ветеранских организаций. Каждому была дана оценка его труда», — заявил Герасимов.

В частности, лауреатами премии в области военной науки стал авторский коллектив офицеров Главного управления кадров Минобороны за военно-исторический труд «Высшие офицеры Великой Страны».

В числе других лауреатов — коллектив акционерного общества «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», начальник Главного научно-технического управления при Федеральной службе по техническому и экспортному контролю Андрей Богомолов, заместитель генерального директора ФАУ «ГосНИИАС» Юрий Кислицын и начальник управления перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны Евгений Шмырин.

Генеральный директор студии «Военфильм» Игорь Угольников удостоен премии в области литературы и искусства за военно-исторический фильм «Подольские курсанты».

Премии также получили народный художник России Андрей Ковальчук и заслуженный художник России Константин Кузьминых за мемориал «Героям АЛСИБа» в Магадане.

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