Опрос: россияне рассказали, сколько времени тратят в очередях

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Согласно результатам нового опроса, россияне проводят в очередях в среднем по 168 часов в год.
Опрос: россияне рассказали, сколько времени тратят в очередях
  • Gettyimages.ru
  • © Greg Smith / EyeEm

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на сервис «СберМаркет» и агентство «Русопрос».

По данным экспертов, 66 часов в год респонденты тратят на очередь за покупками.

По 33 часа в год уходит на ожидание автобуса или метро. В очередях в поликлиниках и других медицинских организациях россияне тратят по 27 часов.

Также выяснилось, что по 12 часов участники исследования проводят в МФЦ и госучреждениях, по девять часов — в аэропортах и на вокзалах, по восемь часов — в банках.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в апреле 2022 года среднесуточный мобильный трафик в интернет-магазинах отечественных брендов вырос к февралю на 55%.

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