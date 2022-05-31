Опрос: россияне рассказали, сколько времени тратят в очередях

Согласно результатам нового опроса, россияне проводят в очередях в среднем по 168 часов в год.

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на сервис «СберМаркет» и агентство «Русопрос».

По данным экспертов, 66 часов в год респонденты тратят на очередь за покупками.

По 33 часа в год уходит на ожидание автобуса или метро. В очередях в поликлиниках и других медицинских организациях россияне тратят по 27 часов.

Также выяснилось, что по 12 часов участники исследования проводят в МФЦ и госучреждениях, по девять часов — в аэропортах и на вокзалах, по восемь часов — в банках.

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