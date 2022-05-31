Автоэксперт Ольховский прокомментировал ситуацию с ценами на машины

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Генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский прокомментировал ситуацию с ценами на машины.
Автоэксперт Ольховский прокомментировал ситуацию с ценами на машины
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«Увеличению цен на российском рынке способствуют как ограничения на поставки зарубежных моделей, так и нарушения логистических цепочек», — заявил он в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

По его словам, большинство официальных дилеров сформировали запас моделей и запчастей, что позволит удовлетворить спрос на ближайшие месяцы, затем возможно использование параллельного импорта.

«Это упростит ввоз в Россию автомобилей, в частности, премиум-класса. Но такой способ окажется дороже, чем поставки машин, осуществляемые дистрибьюторами по официальным каналам», — отметил Ольховский.

Он выразил мнение, что ряд дилеров включат гарантию в стоимость или предложат покупать товар по параллельному импорту без гарантийного обслуживания.

Ранее автоэксперт Пётр Баканов в беседе с Nation News выразил мнение, что если нужно купить автомобиль, то проще приобрести его сейчас и не ждать.

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