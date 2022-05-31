В РСТ рассказали о спросе на отдых в России

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Руководитель комитета по внутреннему туризму Российского союза туриндустрии Илья Уманский рассказал о спросе на отдых в России.
В РСТ рассказали о спросе на отдых в России
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«Дагестан показывает рост 247%, Чечня — 189%, Сахалин — 94% роста к прошлому году, Алтай — 58%, Подмосковье — 56%, Санкт-Петербург — 54%, Камчатка — 53%, Кавказские Минеральные Воды — 52%, Карелия — 50%», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

Как отметил Уманский, из-за закрытых аэропортов на юге России спрос на внутренний туризм перераспределяется.

«В целом спрос похож на прошлогодний. А в прошлом году спрос на внутренний туризм был рекордный», — добавил он.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с Inforeactor назвал популярные направления для отдыха в 2022 году.

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