Метро Петербурга переходит на летний режим работы
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Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу метро.
«С целью оптимизации перевозок в летние месяцы размеры движения поездов на линиях метро во внепиковое время снижаются, интервалы между поездами изменяются незначительно», — говорится в сообщении.
Отмечается, что наполняемость вагонов останется в пределах установленной нормы, до 170 человек на вагон.
Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщила, что в связи с празднованием Дня России парковки в Москве будут работать бесплатно 12 и 13 июня.