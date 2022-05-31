Метро Петербурга переходит на летний режим работы

Петербургское метро переходит на летний график движения поездов.

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу метро.

«С целью оптимизации перевозок в летние месяцы размеры движения поездов на линиях метро во внепиковое время снижаются, интервалы между поездами изменяются незначительно», — говорится в сообщении.

Отмечается, что наполняемость вагонов останется в пределах установленной нормы, до 170 человек на вагон.

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