В Подмосковье более 420 тысяч пенсионеров получают льготу на вывоз мусора
- РИА Новости
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Об этом сообщает телеканал «360».
«Размер компенсации составляет от 30 до 100% в зависимости от возраста пенсионера», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.
Отмечается, что неработающие пенсионеры получают компенсацию размером 30%, жители старше 70 лет — 50%, старше 80 лет — 100%.
Процесс назначения компенсации за вывоз мусора полностью автоматизирован, заключила Каклюгина.