В Подмосковье более 420 тысяч пенсионеров получают льготу на вывоз мусора

Более 420 тыс. пенсионеров Московской области получают льготу на вывоз мусора.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Размер компенсации составляет от 30 до 100% в зависимости от возраста пенсионера», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.

Отмечается, что неработающие пенсионеры получают компенсацию размером 30%, жители старше 70 лет — 50%, старше 80 лет — 100%.

Процесс назначения компенсации за вывоз мусора полностью автоматизирован, заключила Каклюгина.