В Подмосковье более 420 тысяч пенсионеров получают льготу на вывоз мусора

Короткая ссылка
Более 420 тыс. пенсионеров Московской области получают льготу на вывоз мусора.
В Подмосковье более 420 тысяч пенсионеров получают льготу на вывоз мусора
  • РИА Новости
  • © Павел Лисицын

Об этом сообщает телеканал «360».

«Размер компенсации составляет от 30 до 100% в зависимости от возраста пенсионера», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.

Отмечается, что неработающие пенсионеры получают компенсацию размером 30%, жители старше 70 лет — 50%, старше 80 лет — 100%.

Процесс назначения компенсации за вывоз мусора полностью автоматизирован, заключила Каклюгина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить