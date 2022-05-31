В Петербурге проводят проверку по факту столкновения двух теплоходов
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Об этом информирует Пятый канал.
Инцидент произошёл в акватории реки Мойки — на выходе из Крюкова канала.
Столкнулись пассажирские суда «Андруша» и «Прометей», пострадавших нет.
Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку, передают «Невские новости». Специалисты проверят все обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что прогулочный теплоход «Восход-51», севший на мель на Волге в Татарстане, отбуксирован в речной порт города Казани.