В Госдуме назвали сферы деятельности комиссии по обеспечению жилищных прав

Ключевыми вопросами работы комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав станут проблемы переселения из аварийного жилья и формирования земельных участков при сносе домов. Об этом сообщила глава комиссии, член Комитета палаты по региональной политике и местному самоуправлению Галина Хованская.

«После волн коронавируса и сокращения доходов проблема жилья стала основной для населения России. На общую долю обращений к депутатам на приёмах граждан порядка 80% падают именно на эту область», — приводит слова Хованской «Парламентская газета».

Она рассказала, что в состав комиссии входят 26 депутатов из разных фракций и комитетов.

Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Nation News рассказала, какое жильё можно приобрести в России без переплаты.