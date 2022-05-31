В Госдуме назвали сферы деятельности комиссии по обеспечению жилищных прав
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«После волн коронавируса и сокращения доходов проблема жилья стала основной для населения России. На общую долю обращений к депутатам на приёмах граждан порядка 80% падают именно на эту область», — приводит слова Хованской «Парламентская газета».
Она рассказала, что в состав комиссии входят 26 депутатов из разных фракций и комитетов.
Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Nation News рассказала, какое жильё можно приобрести в России без переплаты.