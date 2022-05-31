Ульяновской области выделят 20 млн рублей на развитие внутреннего туризма

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Из федерального бюджета Ульяновской области выделят 20 млн рублей на развитие инфраструктуры в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
Ульяновской области выделят 20 млн рублей на развитие внутреннего туризма
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative Photos

Об этом сообщает ИА REGNUM.

Как заявил руководитель агентства по туризму региона Денис Ильин, выделенные средства направят на создание кемпингов, обустройство пляжей, формирование доступной туристской среды для маломобильных граждан.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с Inforeactor назвал популярные направления для отдыха в 2022 году.

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