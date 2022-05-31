Ульяновской области выделят 20 млн рублей на развитие внутреннего туризма
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Об этом сообщает ИА REGNUM.
Как заявил руководитель агентства по туризму региона Денис Ильин, выделенные средства направят на создание кемпингов, обустройство пляжей, формирование доступной туристской среды для маломобильных граждан.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с Inforeactor назвал популярные направления для отдыха в 2022 году.