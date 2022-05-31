Фальков отметил вклад олимпиады «Я — профессионал» в развитие региональных вузов

Студенческая олимпиада «Я — профессионал» даёт возможности для развития региональных вузов, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Об этом сообщает Life.ru.

Он отметил о поставленной президентом России Владимиром Путиным задаче расширения возможностей для развития региональных вузов.

По словам Фалькова, именно региональным вузам стоит уделять повышенное внимание.