Фальков отметил вклад олимпиады «Я — профессионал» в развитие региональных вузов
Студенческая олимпиада «Я — профессионал» даёт возможности для развития региональных вузов, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
- РИА Новости
- © Фотохост Конгресса молодых учёных
Об этом сообщает Life.ru.
Он отметил о поставленной президентом России Владимиром Путиным задаче расширения возможностей для развития региональных вузов.
По словам Фалькова, именно региональным вузам стоит уделять повышенное внимание.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»