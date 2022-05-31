Эксперт Хусаинов допустил рост спроса на жильё в России

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Директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов заявил о возможном росте спроса на жильё в России.
Эксперт Хусаинов допустил рост спроса на жильё в России
  • globallookpress.com

«Шоковый период проходит, и те, кто откладывал покупку недвижимости из-за высоких ипотечных ставок и общей ситуации неопределённости в экономике, начинают активно возвращаться на рынок», — цитируют Хусаинова «Известия».

Он пояснил, что снижение ипотечных ставок ведёт к постепенной реализации отложенного спроса, и отметил рост числа ипотечных консультаций. 

Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Nation News рассказала, какое жильё можно приобрести в России без переплаты.

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