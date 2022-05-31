В Москве поступили в продажу карты «Тройка» с отечественным чипом
- РИА Новости
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
«Ещё в 2018 году совместно с АО «Микрон» мы создали предприятие на базе ООО «МСП» — центра компетенций по транспортным проектам ГК «Микрон». Его половина принадлежит метро. Три года назад мы начали готовить российский чип для карты «Тройка», — рассказал глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.
Ещё 200 тыс. «Троек» поступят в продажу в июне. Всего до конца 2027 года планируется произвести 19 млн транспортных карт с отечественным чипом.
Ранее ФАН сообщало, что в Ингушетии появилась возможность оплатить проезд в транспорте картой «Тройка».