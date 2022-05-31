Мишустин: правительство России предоставит регионам рассрочку по бюджетным кредитам

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В правительстве России предусмотрели рассрочку для регионов страны, которые брали бюджетные кредиты для покрытия дефицита бюджета. Подписано соответствующее постановление правительства.
Мишустин: правительство России предоставит регионам рассрочку по бюджетным кредитам
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя правительства России Михаила Мишустина.

«Они (регионы. — RT) теперь смогут реструктуризировать платежи по бюджетным кредитам, которые брали на покрытие своего дефицита как в части погашения основного долга, так и процентов по нему», — заявил Мишустин.

С помощью таких мер планируется снизить нагрузку на регионы, чтобы направить денежные средства на социальную поддержку населения и другие важнейшие задачи.

Глава кабмина подчеркнул, что сейчас создаётся законодательная база для защиты российской экономики в условиях внешних ограничений.

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