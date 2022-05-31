Мишустин: правительство России предоставит регионам рассрочку по бюджетным кредитам

В правительстве России предусмотрели рассрочку для регионов страны, которые брали бюджетные кредиты для покрытия дефицита бюджета. Подписано соответствующее постановление правительства.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя правительства России Михаила Мишустина.

«Они (регионы. — RT) теперь смогут реструктуризировать платежи по бюджетным кредитам, которые брали на покрытие своего дефицита как в части погашения основного долга, так и процентов по нему», — заявил Мишустин.

С помощью таких мер планируется снизить нагрузку на регионы, чтобы направить денежные средства на социальную поддержку населения и другие важнейшие задачи.

Глава кабмина подчеркнул, что сейчас создаётся законодательная база для защиты российской экономики в условиях внешних ограничений.