Мишустин: правительство России предоставит регионам рассрочку по бюджетным кредитам
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя правительства России Михаила Мишустина.
«Они (регионы. — RT) теперь смогут реструктуризировать платежи по бюджетным кредитам, которые брали на покрытие своего дефицита как в части погашения основного долга, так и процентов по нему», — заявил Мишустин.
С помощью таких мер планируется снизить нагрузку на регионы, чтобы направить денежные средства на социальную поддержку населения и другие важнейшие задачи.
Глава кабмина подчеркнул, что сейчас создаётся законодательная база для защиты российской экономики в условиях внешних ограничений.