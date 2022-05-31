Власти Самарской области заявили о стабилизации ситуации на рынке товаров массового спроса
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Об этом сообщает sova.info.
«Ситуация на рынке товаров массового спроса — предмет пристального внимания властей. В последние недели отмечается стабилизация — как спроса, так и цен», — заявил Шамин.
По его словам, за последние три недели не было зафиксировано обращений о дефиците товаров в магазинах.
Также не было установлено необоснованного завышения цен на сахар и соль, отметил Шамин.
Как ранее сообщало ФАН, в Минпромышленности Крыма рассказали о ценах на продукты с юга Украины.