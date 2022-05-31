Власти Самарской области заявили о стабилизации ситуации на рынке товаров массового спроса

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Министр промышленности и торговли Самарской области Андрей Шамин заявил о стабилизации ситуации на рынке товаров массового спроса.
Власти Самарской области заявили о стабилизации ситуации на рынке товаров массового спроса
  • Gettyimages.ru
  • © Mok Jee Chuang / EyeEm

Об этом сообщает sova.info.

«Ситуация на рынке товаров массового спроса — предмет пристального внимания властей. В последние недели отмечается стабилизация — как спроса, так и цен», — заявил Шамин.

По его словам, за последние три недели не было зафиксировано обращений о дефиците товаров в магазинах.

Также не было установлено необоснованного завышения цен на сахар и соль, отметил Шамин.

Как ранее сообщало ФАН, в Минпромышленности Крыма рассказали о ценах на продукты с юга Украины.

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