Власти Самарской области заявили о стабилизации ситуации на рынке товаров массового спроса

Министр промышленности и торговли Самарской области Андрей Шамин заявил о стабилизации ситуации на рынке товаров массового спроса.

Об этом сообщает sova.info.

«Ситуация на рынке товаров массового спроса — предмет пристального внимания властей. В последние недели отмечается стабилизация — как спроса, так и цен», — заявил Шамин.

По его словам, за последние три недели не было зафиксировано обращений о дефиците товаров в магазинах.

Также не было установлено необоснованного завышения цен на сахар и соль, отметил Шамин.

Как ранее сообщало ФАН, в Минпромышленности Крыма рассказали о ценах на продукты с юга Украины.