В Тульской области рассказали о мерах поддержки семей с детьми

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Заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова рассказала о региональных мерах поддержки семей с детьми.
В Тульской области рассказали о мерах поддержки семей с детьми
  • РИА Новости
  • © Наталья Селиверстова

Об этом информирует Тульская служба новостей.

По словам Гремяковой, к основным мерам поддержки относятся программы льготной ипотеки, выплат на улучшение жилищных условий малоимущим семьям, материнский капитал.

Другими мерами помощи являются пособия на воспитывающихся в малоимущих семьях детей от трёх до семи и от восьми до 17 лет. 

Ранее «Новый Севастополь» сообщал о мерах поддержки многодетных семей в Севастополе.

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