В Тульской области рассказали о мерах поддержки семей с детьми
- РИА Новости
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Об этом информирует Тульская служба новостей.
По словам Гремяковой, к основным мерам поддержки относятся программы льготной ипотеки, выплат на улучшение жилищных условий малоимущим семьям, материнский капитал.
Другими мерами помощи являются пособия на воспитывающихся в малоимущих семьях детей от трёх до семи и от восьми до 17 лет.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал о мерах поддержки многодетных семей в Севастополе.