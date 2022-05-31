В Тульской области рассказали о мерах поддержки семей с детьми

Заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова рассказала о региональных мерах поддержки семей с детьми.

Об этом информирует Тульская служба новостей.

По словам Гремяковой, к основным мерам поддержки относятся программы льготной ипотеки, выплат на улучшение жилищных условий малоимущим семьям, материнский капитал.

Другими мерами помощи являются пособия на воспитывающихся в малоимущих семьях детей от трёх до семи и от восьми до 17 лет.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал о мерах поддержки многодетных семей в Севастополе.