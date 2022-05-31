Матвиенко рассказала о подготовке очередного саммита Россия — Африка

Короткая ссылка
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в настоящее время идёт подготовка следующего саммита Россия — Африка.
Матвиенко рассказала о подготовке очередного саммита Россия — Африка
  • РИА Новости

Об этом информирует «Парламентская газета».

«Президенты наших стран находятся в постоянном контакте, трижды за последние годы они лично встречались. И успешно прошёл визит президента Мозамбика в Россию в 2019 году, во время первого в истории саммита Африка — Россия», — заявила Матвиенко в ходе визита в Мозамбик.

По её словам, в настоящее время идёт подготовка следующего саммита, «сроки которого будут определены совместно с африканскими странами».

Ранее НСН сообщала, что товарооборот Москвы и Чили в 2021 году превысил $263,6 млн, что на 10% больше, чем годом ранее.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить