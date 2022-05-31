Матвиенко рассказала о подготовке очередного саммита Россия — Африка
- РИА Новости
Об этом информирует «Парламентская газета».
«Президенты наших стран находятся в постоянном контакте, трижды за последние годы они лично встречались. И успешно прошёл визит президента Мозамбика в Россию в 2019 году, во время первого в истории саммита Африка — Россия», — заявила Матвиенко в ходе визита в Мозамбик.
По её словам, в настоящее время идёт подготовка следующего саммита, «сроки которого будут определены совместно с африканскими странами».
Ранее НСН сообщала, что товарооборот Москвы и Чили в 2021 году превысил $263,6 млн, что на 10% больше, чем годом ранее.