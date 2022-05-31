Власти Москвы сообщили о планах строительства нового промышленного технопарка
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Об этом информирует НСН.
«Градостроительно-земельная комиссия внесла изменения в правила землепользования и застройки, которые позволят инвестору построить промышленный технопарк «Бекасово» в поселении Новофёдоровское. На территории 556 га появятся производственно-складские и общественно-деловые объекты площадью почти 2,5 млн кв. м», — рассказал вице-мэр.
Как ранее сообщало издание «Вести Подмосковья», в Московской области введут налоговые льготы для управляющих компаний технопарков в сфере высоких технологий.