Власти Москвы сообщили о планах строительства нового промышленного технопарка

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что власти столицы приняли положительное решение по проекту строительства промышленного технопарка в поселении Новофёдоровское.

Об этом информирует НСН.

«Градостроительно-земельная комиссия внесла изменения в правила землепользования и застройки, которые позволят инвестору построить промышленный технопарк «Бекасово» в поселении Новофёдоровское. На территории 556 га появятся производственно-складские и общественно-деловые объекты площадью почти 2,5 млн кв. м», — рассказал вице-мэр.

Как ранее сообщало издание «Вести Подмосковья», в Московской области введут налоговые льготы для управляющих компаний технопарков в сфере высоких технологий.