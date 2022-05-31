Путин поддержал намерение Бречалова переизбираться на пост главы Удмуртии

Президент России Владимир Путин пожелал успехов на следующих выборах главе Удмуртии Александру Бречалову во время встречи в режиме видео-конференц-связи.

«Желаю вам успехов! Всего хорошего», — сказал президент после сообщения Бречалова о намерении баллотироваться на новый срок на должность главы республики.

Как говорится на сайте Кремля, российский лидер также отметил, что в регионе «промышленное производство растёт, хорошими темпами подрастает строительный сектор, доля аварийного жилья ниже, чем в среднем по стране, уровень безработицы ниже».

Ранее Путин поддержал главу Карелии Артура Парфенчикова в намерении участвовать в перевыборах, которые состоятся осенью 2022 года.