Путин поддержал намерение Бречалова переизбираться на пост главы Удмуртии
- kremlin.ru
«Желаю вам успехов! Всего хорошего», — сказал президент после сообщения Бречалова о намерении баллотироваться на новый срок на должность главы республики.
Как говорится на сайте Кремля, российский лидер также отметил, что в регионе «промышленное производство растёт, хорошими темпами подрастает строительный сектор, доля аварийного жилья ниже, чем в среднем по стране, уровень безработицы ниже».
Ранее Путин поддержал главу Карелии Артура Парфенчикова в намерении участвовать в перевыборах, которые состоятся осенью 2022 года.