Путин поддержал намерение Бречалова переизбираться на пост главы Удмуртии

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Президент России Владимир Путин пожелал успехов на следующих выборах главе Удмуртии Александру Бречалову во время встречи в режиме видео-конференц-связи.
Путин поддержал намерение Бречалова переизбираться на пост главы Удмуртии
  • kremlin.ru

«Желаю вам успехов! Всего хорошего», — сказал президент после сообщения Бречалова о намерении баллотироваться на новый срок на должность главы республики.

Как говорится на сайте Кремля, российский лидер также отметил, что в регионе «промышленное производство растёт, хорошими темпами подрастает строительный сектор, доля аварийного жилья ниже, чем в среднем по стране, уровень безработицы ниже».

Ранее Путин поддержал главу Карелии Артура Парфенчикова в намерении участвовать в перевыборах, которые состоятся осенью 2022 года.

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