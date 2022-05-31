В Хабаровском крае утвердили инвестиционную декларацию по новому стандарту
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В рамках документа разработан механизм поддержки инвесторов, включающий в себя гарантии и обязательства региона, пишет vostokmedia.com.
При этом власти Хабаровского края не смогут произвольно изменить данный перечень господдержки во вред инвесторам.
В соответствии с декларацией регион предлагает использование в том числе режимов ТОР и СПВ, региональных инвестиционных проектов, новых инвестиционных проектов, концессионных соглашений и инвестиционных налоговых вычетов.