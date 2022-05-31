В Хабаровском крае утвердили инвестиционную декларацию по новому стандарту

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв утвердил инвестиционную декларацию. Край участвует в пилотной инвестиционной программе, разработанной Минэкономразвития России.

В рамках документа разработан механизм поддержки инвесторов, включающий в себя гарантии и обязательства региона, пишет vostokmedia.com.

При этом власти Хабаровского края не смогут произвольно изменить данный перечень господдержки во вред инвесторам.

В соответствии с декларацией регион предлагает использование в том числе режимов ТОР и СПВ, региональных инвестиционных проектов, новых инвестиционных проектов, концессионных соглашений и инвестиционных налоговых вычетов.