В Хабаровском крае утвердили инвестиционную декларацию по новому стандарту

Короткая ссылка
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв утвердил инвестиционную декларацию. Край участвует в пилотной инвестиционной программе, разработанной Минэкономразвития России.
В Хабаровском крае утвердили инвестиционную декларацию по новому стандарту
  • globallookpress.com
  • © State Duma Russia

В рамках документа разработан механизм поддержки инвесторов, включающий в себя гарантии и обязательства региона, пишет vostokmedia.com.

При этом власти Хабаровского края не смогут произвольно изменить данный перечень господдержки во вред инвесторам.

В соответствии с декларацией регион предлагает использование в том числе режимов ТОР и СПВ, региональных инвестиционных проектов, новых инвестиционных проектов, концессионных соглашений и инвестиционных налоговых вычетов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить