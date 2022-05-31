Бочкарёв: строительство дублёра Киевского и Калужского шоссе в ТиНАО завершено на 20%

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Строительство дублёра Киевского и Калужского шоссе в ТиНАО завершено на 20%, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Бочкарёв: строительство дублёра Киевского и Калужского шоссе в ТиНАО завершено на 20%

«Строящаяся на территории Новой Москвы автодорога Мамыри — Пенино — Шарапово, которая фактически станет дублёром Киевского и Калужского шоссе, готова на 20%. На сегодняшний день выполнено устройство 40% дорожного покрытия, за исключением верхнего слоя», — сказал Бочкарёв.

Он отметил, что строительство трассы разделено на две очереди: протяжённость первой составляет 8,3 км, второй — 1,9 км.

«Строительство первой очереди началось в январе 2020 года. Проект включает в себя четыре искусственных сооружения: два путепровода тоннельного типа и два моста», — напомнил вице-мэр.

Руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин отметил, что полностью готовы подземная часть и подпорные стенки путепровода тоннельного типа на пересечении с дорогой М3 «Украина» Середнево — Марьино — Десна.

Частично выполнена выемка грунта для строительства путепровода на пересечении с дорогой М3 «Украина» Сосенки — Ямонтово.

«На стройплощадке моста через реку Сосенку частично оборудованы подходы и выполнена подготовка грунта к монтажу свайного основания под опоры», — уточнил Жидкин.

По его словам, также выполнена подготовка свайного основания под опоры и установлена первая опора моста в районе СНТ «Родник».

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