В Ростовскую область за сутки через границу въехали более 15,5 тысячи человек

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В Ростовскую область за сутки с территории Донбасса прибыли более 15,5 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-служба погрануправления ФСБ России по Ростовской области.
В Ростовскую область за сутки через границу въехали более 15,5 тысячи человек
  • РИА Новости

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекли свыше 15,5 тыс. граждан», — приводит сообщение ФСБ ТАСС.

Ранее начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что за прошедшие сутки в Россию из ДНР, ЛНР и с Украины эвакуировались 15 215 человек.

Как сообщал «Крыминформ», более 100 тыс. граждан Украины пересекли границу в Крыму за два месяца.

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