В Ростовскую область за сутки через границу въехали более 15,5 тысячи человек
- РИА Новости
«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекли свыше 15,5 тыс. граждан», — приводит сообщение ФСБ ТАСС.
Ранее начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что за прошедшие сутки в Россию из ДНР, ЛНР и с Украины эвакуировались 15 215 человек.
Как сообщал «Крыминформ», более 100 тыс. граждан Украины пересекли границу в Крыму за два месяца.