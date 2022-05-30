В Петербурге отремонтируют 46 магистралей в 2022 году

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В Санкт-Петербурге отремонтируют 46 магистралей в 2022 году. Их общая протяжённость составляет более 80 км.
В Петербурге отремонтируют 46 магистралей в 2022 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

«В порядке должны быть не только сами достопримечательности, но и магистрали, на которых они расположены. Благодаря поддержке федерального правительства и нацпроекту «Безопасные качественные дороги» мы запланировали на 2022 год значительный объём работ по модернизации дорожной инфраструктуры», — заявил губернатор Александр Беглов.

В частности, в мае завершены основные работы на двух объектах в Адмиралтейском и Невском районах.

В ближайшее время стартует ремонт Большой Зелениной улицы на участке от Малого проспекта Петроградской стороны до набережной Адмирала Лазарева и Левашовского проспекта.

Ранее, как сообщал телеканал «360», в Подмосковье рассказали о дорожных проектах, реализуемых в регионе.

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