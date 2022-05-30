В Подмосковье организуют 5 тысяч ярмарок
- РИА Новости
Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу регионального Минсельхозпрода.
«Подмосковные ярмарки пользуются большим спросом не только у гостей и жителей региона, но и у производителей. Для жителей региона такой вид торговли — возможность приобрести качественную, свежую продукцию с минимальной наценкой, для производителей — дополнительная возможность реализации своей продукции без посредников», — заявил зампред правительства региона Георгий Филимонов.
Участниками ярмарок станут предприниматели, фермеры, производители, монастырские хозяйства из 35 регионов России и стран ближнего зарубежья.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что более 3 тыс. магазинов и 15 рынков предложат скидки и проведут дегустации в рамках гастрономического фестиваля «Рыбная неделя в Москве».