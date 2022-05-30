В Москве парковки будут работать бесплатно 12 и 13 июня

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В Москве парковки будут работать бесплатно 12 и 13 июня, за исключением парковок со шлагбаумом.
В Москве парковки будут работать бесплатно 12 и 13 июня
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства.

В субботу, 11 июня, стоянки будут работать в обычном режиме.

Как заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, в праздничные дни автомобилей в столице не так много.

«В День России, 12 июня, а также на следующий день, 13 июня, парковки в Москве будут бесплатными. Обычно по праздникам в городе меньше машин, на парковках достаточно места, поэтому мы отменяем оплату в эти дни», — сказал он.

Ликсутов также призвал водителей парковаться без нарушений.

Ранее НСН сообщала, что в Москве бизнес получил более 35 га земли для строительства парковок и автомоек.

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