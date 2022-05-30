В Москве парковки будут работать бесплатно 12 и 13 июня
- РИА Новости
Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства.
В субботу, 11 июня, стоянки будут работать в обычном режиме.
Как заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, в праздничные дни автомобилей в столице не так много.
«В День России, 12 июня, а также на следующий день, 13 июня, парковки в Москве будут бесплатными. Обычно по праздникам в городе меньше машин, на парковках достаточно места, поэтому мы отменяем оплату в эти дни», — сказал он.
Ликсутов также призвал водителей парковаться без нарушений.
Ранее НСН сообщала, что в Москве бизнес получил более 35 га земли для строительства парковок и автомоек.