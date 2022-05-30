В Подмосковье рассказали о подготовке к туристическому сезону

В Московской области рассказали о подготовке к туристическому сезону.

Об этом сообщает «Радио 1».

«Начинается летний сезон. В этом году мы прогнозируем увеличение туристического потока примерно на 15—20% по сравнению с прошлым годом. Порядка 8 млн гостей приедут в Подмосковье. На территории региона расположено более 920 отелей», — заявил министр правительства региона по туризму Алексей Шимко.

По его словам, в Подмосковье насчитывается почти 190 мест отдыха у воды, более 180 парков, пять лесопарков, 118 детских лагерей, почти 90 мест для рыбалки, 25 яхт-клубов и 12 гольф-клубов.

Как добавил Шимко, около 70% приезжающих на отдых в регион — жители Москвы. Самая популярная цель прибытия туристов — загородный отдых.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с Inforeactor назвал популярные направления для отдыха в 2022 году.