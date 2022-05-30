В рамках проекта «Зелёный десант» прошло более 60 субботников по всей России

В рамках проекта «Зелёный десант» в апреле и мае 2022 года прошло более 60 субботников по всей России. Они были проведены при поддержке Российского экологического оператора.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Всего состоялось 66 субботников, в них приняли участие 3405 человек. Собрать удалось 62 871 кг отходов. Все отходы собирали раздельно, в синие мешки клали вторсырьё, в чёрные — смешанные отходы. А в каких-то регионах сразу отдельно в белые пакеты собирали стекло», — заявил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

По его словам, в субботниках участвовали школьники и студенты, активная молодёжь, а также жители городов, где проходили уборки.

Ранее интернет-издание «Янтарный край» сообщало, что в Калининградской области обсудили вопросы развития добровольчества.