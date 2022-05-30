«Комета» начнёт курсировать между Севастополем и Ялтой с 1 июня

Между Севастополем и Ялтой с 1 июня начнёт курсировать скоростное судно на подводных крыльях «Комета».

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на правительство Севастополя.

С 1 июня возобновляются пассажирские перевозки на судне на подводных крыльях «Комета» по маршруту Севастополь — Ялта. Продажа билетов началась 30 мая, говорится в сообщении.

«Результаты перевозок в предыдущие годы показывают высокую востребованность «Кометы» как у крымчан и севастопольцев, так и у гостей полуострова. Удобной является и разнообразная линейка каналов продаж», — приводятся в материале слова генерального директора компании «Морские скоростные пассажирские перевозки» Алексея Сорокина.

Ранее ФАН сообщало, что в Севастополе назвали самые интересные направления для туристов.