Специалист по инвестициям Бородкин дал советы по сбережению средств

Александр Бородкин, лидер трайба «Сбережения и инвестиции» банка «Открытие», дал советы по сбережению средств.

«Мы живём в мире с постоянно изменяющейся средой, это нужно учитывать в том числе при планировании личных финансов», — заявил он в беседе с kp.ru.

По его словам, есть два основных параметра. Первый — максимальная диверсификация, перераспределение ресурсов между разными видами и классами сбережений.

«Диверсифицировать капитал можно по валютам, активам, разным типам акций. К примеру, в портфеле сбережений могут быть и рубли, и доллары, и юани, и недвижимость, и ценные бумаги из разных отраслей», — пояснил Бородкин.

Второй параметр — это должны быть инструменты высокой ликвидности, то есть те, которые можно быстро перевести в денежные средства.

«Высокую ликвидность в основном дают классические банковские инструменты: накопительные счета и депозиты. Этими деньгами можно воспользоваться фактически в любой момент. Причём даже если это срочный вклад», — добавил эксперт.

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