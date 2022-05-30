В Ленинградской области подняли сбитый в 1941 году АНТ-40

Части советского бомбардировщика обнаружили и подняли на поверхность поисковики в Ленинградской области.

Найти самолёт, рухнувший в регионе в 1941 году, удалось с помощью металлоискателя. Поисковой группе удалось найти двигатель, бомбовый прицел, латунные карманные часы и магазин от пистолета ТТ, сообщает телеканал «Звезда».

С помощью архивных записей о полётах удалось выяснить, что в последний раз АНТ-40 с таким номером вылетел с базы 19 сентября 1941 года. Вероятно, в этот день и произошло его крушение.

Группа смогла выяснить имена членов экипажа АНТ-40. В самолёте во время падения находились уроженец Воронежа Александр Прокофьевич Гунин, Георгий Иванович Савин из города Балакова Саратовской области и Коптев Алексей Никандрович, село Калы, Хакасия.