Истребители МиГ-31 ЗВО провели учебные бои с фотострельбой в Тверской области

Экипажи истребителей МиГ-31 ЗВО выполнили фотострельбу по воздушным целям в Тверской области.

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

Лётчики истребительного авиационного полка Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа, базирующегося на аэродроме Хотилово в Тверской области, выполнили полёты с ведением учебных воздушных боёв с применением фотострельбы (это фиксация условной атаки на другой самолёт при помощи специальной фотоаппаратуры. — RT).

«Экипажи высотных истребителей-перехватчиков дальнего радиуса действия МиГ-31БМ отработали приёмы ведения воздушного боя с применением фотострельбы на малых и предельно малых высотах, перехват и уничтожение пилотируемых и беспилотных средств, а также уход от атаки истребителей условного противника», — говорится в сообщении.

Ранее ФАН сообщало, что специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты Тихоокеанского флота отработали маскировку важных военных объектов в рамках учений на Камчатке.