В Москве открылся второй волонтёрский центр

Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что в столице открылся второй волонтёрский окружной центр.

Центр находится в 83-м доме на Беловежской улице. Волонтёры смогут проводить там мастер-классы, лекции и тренинги, передаёт НТВ.

«В столице открылась ещё одна удобная площадка для добровольческого сообщества… Здесь есть современный лекторий, залы для воркшопов, форумов и пресс-конференций. Новое пространство предназначено для проведения мероприятий, нетворкинга, общения и обмена опытом», — сообщила Сергунина.

Ранее НСН передавала, что на месте бывшей промышленной зоны «Южное Очаково» в Москве будет построено общежитие для размещения сотрудников городских служб.