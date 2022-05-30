В Москве открылся второй волонтёрский центр

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Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что в столице открылся второй волонтёрский окружной центр.
В Москве открылся второй волонтёрский центр
  • РИА Новости

Центр находится в 83-м доме на Беловежской улице. Волонтёры смогут проводить там мастер-классы, лекции и тренинги, передаёт НТВ.

«В столице открылась ещё одна удобная площадка для добровольческого сообщества… Здесь есть современный лекторий, залы для воркшопов, форумов и пресс-конференций. Новое пространство предназначено для проведения мероприятий, нетворкинга, общения и обмена опытом», — сообщила Сергунина.

Ранее НСН передавала, что на месте бывшей промышленной зоны «Южное Очаково» в Москве будет построено общежитие для размещения сотрудников городских служб.

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